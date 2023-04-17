الأمم المتحدة: أكثر من 180 قتيلا منذ اندلاع الاشتباكات في السودان

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، أن أكثر من 180 شخصًا قتلوا منذ اندلاع اشتباكات بن قوات الجيش السوداني والدعم السريع قبل يومين.

وقال فولكر بيرتس إن أكثر من 1800 شخص أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

واندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وبدأ التصعيد بإعلان قوات الدعم السريع السودانية في بيان، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني خسائر كبيرة، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

على صعيد آخر، نفت القوات المسلحة السودانية ما أعلنته قوات الدعم السريع واصفة تصريحاتها بـ"الأكاذيب".