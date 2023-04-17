قالت الفنانة شيرين رضا، إنها دفعت ثمن جمالها، معقبة: «أحيانا الجمال بيكون نقمة على الشخص».

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج «أنا والقناع» عبر قناة «الحياة»، أنها خاضت معارك وخلافات بسبب جمالها الزائد.

وأوضحت أنها واجهت مشكلات وتعرضت للغيرة من أشخاص كثيرين بسبب جمالها، دون أن تحدّد هوية هؤلاء الأشخاص.

وتابعت: «عمري ما حسيت إني كنت أتمنى مكنش جميلة.. أنا مش بتمنى أكون حاجة غيري.. وبحب أكون شيرين رضا».

وأوضحت أنها تخسر بعض الأشخاص بسبب الغيرة، متابعة: «دفعت ثمن شكلي الحلو من غيرة أصدقائي .. ومن أعصابي.. وأحيانا الست بتخسر لما يكون اللي حولها خايفين من جمالها.. ودا حصل معايا».

وأكد أن نظرة الرجل للمرأة لن تكون من خلال آرائها أو شخصيتها وإنما يكون لجمال شكلها، قائلة: «النظرة الأولى الراجل لما يبص للست مش بيبص لشخصيتها أول حاجة بيبص لشكلها».