قومي المرأة واستعلامات دمياط يدشنان مبادرة مستقبل ولادنا في منتج بلادنا

أطلق مركز النيل بمجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، حملته الإعلامية الجديدة والتى تم تدشينها اليوم، تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلادنا" من داخل المدينة الصديقة للنساء في عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بدمياط.

وصرحت منى عبدالله عضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لا شك أن تشجيع المنتج المحلي سوف يكون له آثار إيجابية على الصناعة والاقتصاد والدخل القومي، وله أيضا أهمية بالغة في حل الكثير من الظواهر المجتمعية والمشاكل التي زادت في الآونة الأخيرة، وأن التمكين الاقتصادي والاهتمام بالانتاج والصناعة، له أثر كبير في حلها، مثل التسرب من التعليم، وظاهرة كثرة حالات ومعدلات الطلاق وزواج القاصرات وغيرها؛ من القضايا التي لها أثر كبير للتمكين الاقتصادي، والحد من انتشارها.

واضاف، السيد عوض عكاشة، مدير مركز استعلامات دمياط، أنه عندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية والحد من فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، سيعزز هذا من مكانة الدولة وقوتها بين الدول، وعرفت أن هناك منحة منصة أيادي مصر للمتدربات في المدينة الآمنة، من وزارة التنمية المحلية لدعم الأشغال اليدوية والتراثية، لذلك يجب أن يكون هناك تكاتف مجتمعي يعبر عن انتماءنا وأن يكون هناك وعى وطني قوي، يدعم ويشجع منتجاتنا المحلية، ونرفع جميعا شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلادنا".