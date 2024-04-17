مقتل 8 وإصابة 18 في هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

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أعلن عمدة مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا أولكسندر لوماكو، مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين، في هجوم صاروخي روسي على المدينة.

وقال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف تشاوس، في مقطع فيديو نُشر على منصة "تليجرام"، إن 3 صواريخ سقطت بالقرب من وسط المدينة، وإن أضرارا لحقت بالبنية التحتية المدنية.

وقال عمدة المدينة، إن السكان المحليين تم حثهم على التبرع بالدم.

وتقع تشيرنيهيف على بعد نحو 150 كيلومترا شمال كييف، وليس بعيدا عن الحدود مع روسيا.

وكانت تشيرنيهيف، تعرضت للهجوم عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، دون أن يتم السيطرة عليها.

وتعرضت خلال العامين الماضيين لقصف مدفعي روسي متكرر وهجمات جوية.