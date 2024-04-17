تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 17 أبريل 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها واحدا لتتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

بينما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

وهبطت أسعار البصل 5 جنيهات ليتراوح سعر الكيلو بين 9 إلى 21 جنيها.

بينما صعدت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الفاصوليا جنيها واحدا لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

تراجعت أسعار الباذنجان جنيها واحدا لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

تراجع سعر الفلفل الرومي 3 جنيهات ليترواح بين 10 إلى 15 جنيها.

انخفض سعر الفلفل الحامى 4 جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

زادت أسعار البرتقال الصيفى 50 قرشا ليترواح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وثبتت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

هبط سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 18 إلى 20 جنيها.

انخفضت أسعار الجوافة جنيها واحدا لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 7 إلى 10 جنيها.

ارتفع سعر الرمان جنيهين ليسجل ما يترواح بين 10 إلى 22 جنيها.

وسجل سعر الكانتلوب ما يترواح بين 10 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.