وزارة الدفاع التايوانية: طائرة دورية أمريكية تعبر مضيق تايوان

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أن طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية ، طراز "بي-8 إيه بوسيدون" عبرت مضيق تايوان، صباح اليوم الأربعاء.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، ذكرت الوزارة، أنها راقبت المياه والمجال الجوي، القريبين، بينما كانت الطائرة - التي حلقت، في اتجاه الشمال والجنوب- تقوم بعملية عبور ولم تلاحظ أي شيء غير عادي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

ومن جهة أخرى، ذكر الأسطول السابع الأمريكي في بيانه، أن العبور يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وأضاف البيان، أنه من خلال العمل داخل مضيق تايوان، طبقا للقانون الدولي، تدعم الولايات المتحدة الحقوق والحريات الملاحية لجميع الدول.

وتابع البيان أن الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.