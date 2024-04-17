سقوط 8 تجار مخدرات بينهم سيدتين خلال حملات في 4 محافظات

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على 8 تجار مخدرات بينهم سيدتين خلال حملات في 4 محافظات.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم: ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة في الجيزة وبحوزته (بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، طلقات).

وفي الأقصر ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (7 كيلو حشيش، كيلو بانجو، كمية لمخدر الشابو، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طلقات).

وفي البحر الأحمر ضبط سيدتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة- وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش).

وفي البحيرة ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص- وبحوزته (فرد محلى وطلقة، 2,3 كيلو حشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ950 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.