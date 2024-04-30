انتقادات أممية لتوعد جامعة كولومبيا بفصل طلابها الداعمين لفلسطين

انتقدت مقررة أممية اعتزام جامعة كولومبيا الأمريكية فصل طلابها ممن شاركوا في مظاهرات داعمة لفلسطين، ما لم يفضوا اعتصامهم.

ووصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، خطوة الجامعة الأمريكية بأنها "مثيرة للقلق"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت في منشور على حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، أن هذا النوع من "العقاب يعد انتهاكا واسعا لحق الطلاب في التظاهر السلمي".

كانت إدارة جامعة كولومبيا قد توعدت الطلاب المحتجين بتعليق دراستهم بانتظار إجراء مزيد من التحقيقات.

وفي 18 أبريل الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.