غادة عبد الرازق: الناس لا تراني في حياتي الشخصية وأنا مكسورة

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق، عن استغرابها من ردود فعل جمهورها على بداياتها الرومانسية في شخصية «عايدة ضرغام» بمسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان، قائلة: «الناس قالت لي مش واخدين عليك كدا».
وأشارت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى أن الجمهور لم يعتد على ظهورها في أدوار رومانسية، وحصرها في أدوار المرأة القوية، قائلة: «أنا بتضايق لما بسمع كدا، لأنهم يرون مني جانبا واحدا فقط، وهو أن غادة عبد الرازق لازم تطلع تنتقم وتشد شعر الموجودين في المسلسل، وتكسر كل الناس حواليها رجاله وستات».
وأكدت أنها ترغب في إظهار قدراتها التمثيلية في مختلف الأدوار وكسر هذه الصورة النمطية، متابعة: «أنا نفسي الناس تشاهد غادة في كل الشخصيات، مش كل ما أشارك في عمل هظهر الست القوية اللي بتكسر كل اللي حواليها».
وأضحت أنها تواجه العديد من التحديات في حياتها الشخصية؛ لكنها تتمتع باالقدرة على النهوض من جديد خاصة وأنها لا تفضل مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية، معقبة: «على المستوى الحقيقي كغادة أنا بتكسر؛ لكن برجع أقف ثان، لكن الناس لا تراني في حياتي الشخصية وأنا مكسورة، برفض أظهر ذلك للناس».