غادة عبد الرازق: الناس لا تراني في حياتي الشخصية وأنا مكسورة

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق، عن استغرابها من ردود فعل جمهورها على بداياتها الرومانسية في شخصية ‏‏«عايدة ضرغام» بمسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان، قائلة: «الناس قالت لي مش واخدين ‏عليك كدا». ‏

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الثلاثاء، إلى أن الجمهور لم يعتد على ظهورها في أدوار رومانسية، وحصرها في أدوار المرأة القوية، قائلة: «أنا ‏بتضايق لما بسمع كدا، لأنهم يرون مني جانبا واحدا فقط، وهو أن غادة عبد الرازق لازم تطلع تنتقم وتشد شعر ‏الموجودين في المسلسل، وتكسر كل الناس حواليها رجاله وستات». ‏

وأكدت أنها ترغب في إظهار قدراتها التمثيلية في مختلف الأدوار وكسر هذه الصورة النمطية، متابعة: «أنا نفسي ‏الناس تشاهد غادة في كل الشخصيات، مش كل ما أشارك في عمل هظهر الست القوية اللي بتكسر كل اللي ‏حواليها». ‏

وأضحت أنها تواجه العديد من التحديات في حياتها الشخصية؛ لكنها تتمتع باالقدرة على النهوض من جديد خاصة ‏وأنها لا تفضل مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية، معقبة: «على المستوى الحقيقي كغادة أنا بتكسر؛ لكن برجع ‏أقف ثان، لكن الناس لا تراني في حياتي الشخصية وأنا مكسورة، برفض أظهر ذلك للناس».‏