 فيديو.. خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع

 أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 11:29 م

 علق الإعلامي خالد أبو بكر، على استئناف الحكومة تخفيف أحمال الكهرباء، بعدما غاب هذا الأمر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال خلال برنامجه «كل يوم» عبر شاشة «on»، مساء الأربعاء، إنه يجب تخطي مرحلة دفاع المتحدث باسم مجلس الوزراء عن قطع الكهرباء.

وأضاف: «اللعبة ليست مع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.. المتحدث ليس من يقطع الكهرباء لكنه ينقل وجهة نظر الحكومة».

ولفت إلى أن الحكومة لا يوجد حل لديها غير قطع الكهرباء ووضع جدول بالمواعيد، ناصحًا المواطنين وكذلك المراكز الخدمية والإنتاجية أن يتعامل مع الأمر بأنه أمر واقع، وأن عليه التعامل مع فلسفة انقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن مهما قال مذيعو التوك شو عن انقطاع الكهرباء أو نقلوا وجيعة المواطنين فإن قطع الكهرباء سيستمر.

وتابع: «(الحكومة) هتقولك خليك لطيف لأن ده حال مؤقت وممكن يستمر 6 أو 7 شهور ومعندناش إجابة لكن هنعمله».

 


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