أكسيوس: إسرائيل قررت تأجيل الهجوم على إيران لأسباب عملياتية

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر إسرائيلية وأمريكية قولها، إن إسرائيل قررت تأجيل الهجوم على إيران لأسباب عملياتية.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل بحثت توجيه ضربة لإيران مساء الاثنين لكنها قررت في النهاية تأجيلها. وكانت إيران شنت هجوما بنحو 300 صاروخ وطائرة بدون طيار "درونز" على إسرائيل في السبت الماضي ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

وقالت إسرائيل إنها تعتزم الرد، لكن المسئولين ما زالوا مترددين بشأن طبيعة هذا الرد. وفي الوقت نفسه، قالت إيران إنها سترد على أي إجراء إسرائيلي.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن دبلوماسيون غربيون أبلغوا إسرائيل أن صد هجوم إيران القادم بنسبة 100% قد لا يكون ممكنا.

وأشارت الهيئة العبرية إلى أن تل أبيب ستجد صعوبة في تنفيذ المخطط الأصلي الذي تمت الموافقة عليه للرد على إيران، على حد قولها.