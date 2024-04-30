وزير المالية الإسرائيلي يدعو لتدمير رفح ودير البلح والنصيرات بشكل كامل

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إلى تدمير "كامل" لمدن رفح جنوبي قطاع غزة، ودير البلح والنصيرات وسط القطاع.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو لسموتيريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، مستخدما عبارات من التوراة: "نقرأ: أتبع أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى أفنيهم"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لا يوجد نصف عمل، رفح ودير البلح والنصيرات، دمار كامل"، معتبرا أنه "أمر مثير للسخرية بأن نتفاوض مع شخص (لم يحدده) لم يكن المفترض أن يكون موجوداً على الإطلاق منذ فترة طويلة".

وفيما يتعلق بالتصعيد مع "حزب الله"، قال سموتيرتش: "بعد ذلك بعون الله، (سنتجه) للقضاء على شرور حزب الله في الشمال، وإيصال رسالة حقيقية: من يفعل بالشعب اليهودي ما فعله بنا هؤلاء الأشرار سوف يُهلك، سيتم تدميره".

وحول التقارير العبرية بشأن احتمال إصدار مذكرة اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أضاف: "هناك أوامر اعتقال في لاهاي، وهناك ضغوط أميركية، وهناك مظاهرات وكل أنواع الحسابات".

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتيريتش قوله في اجتماع لحزبه: "قبول الصفقة المطروحة (مع حماس) هو بمثابة رفع راية بيضاء (استسلام) وانتصار لحماس، وهذه هي النقطة التي خطط (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار للوصول إليها"، على حد قوله.

واعتبر ذلك خطة استسلام إسرائيل، وأنه "يجب معارضة هذه الصفقة، أنا مستعد لدفع ثمن شخصي باهظ لتجنب هذا الخطر".