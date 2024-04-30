هشام آمنة: التنمية المحلية لها ولاية على 66 منطقة صناعية بالمحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية "المجمعات الصناعية/ الحرفية"، وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة. وأشار "آمنة"، إلى أنه تم تطوير مجمعات حرفية وصناعية صغيرة، وإنشاء بعض المجمعات على نطاق تجريبي بمحافظات أسوان والأقصر، وقنا وسوهاج، بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق للاستفادة المثلي في هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة التي تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية في ست محافظات "مركز الخدمات المتكاملة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ومجمع صناعي ومركز خدمات لتكتل زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، سوق للجملة ومجمع صناعي لوجيستي للتمور ومنتجات النخيل والحاصلات الزراعية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وسوق حضاري ومركز لوجيسيتي بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكذا مجمع الرمان بأسيوط ومجمع الأثاث بطهطا سوهاج بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر".

ولفت إلى أن إجمالي عدد مناطق ولاية وزارة التنمية المحلية، بلغت حوالى 66 منطقة صناعية بالمحافظات، حيث تم ترفيق كامل لأربع مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تطوير 6 مجمعات صناعية وحرفية وضخ 80 مليون جنيه لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظات، بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية البالغة حوالى 169 منطقة عشوائية بالمحافظات.