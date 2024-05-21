اتهم حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، قائلا: «اعتبر شخصيا ما حدث عملية اغتيال، ورأيي الشخصي أنها من تدبير دولة الاحتلال».

وبرر خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة«ETC» مساء الإثنين، رأيه بإسقاط التي كانت تقل الرئيس الإيراني من بين ثلاث طائرات كانت تحلق معا، موضحا أن السقوط المباشر يشير إلى إحداث «خلل في المروحية»؛ نتيجة «عمل يدوي»، أي (تخريبي).

وأضاف أن فرضية التفجير مستبعدة، نظرا لعدم ظهور اشتعال للنيران في الجو أثناء السقوط، لافتا أيضا أن الرئيس الإيراني كان عائدا من أذربيجان وهي دولة حليفة لإسرائيل.

وقال: « تفسيري أن إسرائيل أرادت الرد على قيود أمريكا، بشأن ردها على الهجوم الإيراني الأخير، وأرادت إرسال رسالة مفادها أن يدها طويلة وقادرة على الوصول إلى رئيس الدولة».

واعتبر «عصفور» أن العملية بمثابة رد اعتبار على القيود الأمريكية التي فرضت على إسرائيل، وانتقام في الوقت ذاته من المفاوضات الأمريكية غير المباشرة مع إيران في عمان.

أعلنت إيران، الإثنين، عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.