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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية فى بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث ثبت في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند نفس مستويات إغلاق تداولات أمس، مسجلا 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، استقر الدولار عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف فى المصرف المتحد 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وسجل فى بنك كريدي أجريكول، 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع، وفيبنك قناة السويس 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

استقرت العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي لتسجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.