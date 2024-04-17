رئيس جامعة المنوفية يتابع حالة المرضى الفلسطينيين بالمستشفيات الجامعية

أجرى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، زيارة لمستشفيات جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين الذين تم استقبالهم بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية لاستكمال علاجهم؛ للوقوف على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.



واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، والعناية الكاملة للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية ومستشفى علاج الأورام.

ورافق رئيس الجامعة في الزيارة، كل من الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات.

فيما أوضح "القاصد"، أن المرضى الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية يتم علاج بعض منهم بمستشفى علاج الأورام، كما يخضع عدد من الحالات للتدخل الجراحي جراء الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، مثل حالات الكسور وغيرها، مشيرا إلى أن الجميع بحالة مطمئنة.

وأكد أن الجامعة حريصة على مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة وكل احتياجاتهم من الخدمات الطبية وغيرها بمختلف التخصصات المطلوبة، حتى عودتهم سالمين، مثمنًا دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.



