تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق عن موقف بعض لاعبي الفريق الأحمر من اللحاق بمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن قائمة الأهلي للمباراة لن تشهد عودة أي من المصابين الذين غابوا عن مباراة القمة الماضية ضد الزمالك مساء الإثنين الماضي.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الجناح الجنوب أفريقي بيرسي تاو لا يعاني من إصابة لكنه لديه أزمة من نوع خاص.

وأضاف: "هناك لاعبين لا يحبون أن يتم استبدالهم أو إبقائهم على مقاعد البدلاء، مهما كان مستواهم.. وبيرسي تاو من هذه النوعية.. فقد لا يشعر اللاعب بأن مستواه متراجع أو لا يقدم المردود الفني المناسب، لكنه يغضب عندما يتم استبداله".

وتابع شوبير: "في المقابل فإن بعض المدربين تكره أن يكون اللاعب "قالب وشه" بسبب عدم رضاه عن وضعه في الفريق، ومن ثم يخرج من المجموعة".

وأضاف أن تاو قد يلحق ببعثة الأهلي في الكونغو إذا ما شارك في تدريبات اليوم الأربعاء، لأنه طوال الفترة الماضية لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.