وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، ويرافقه اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، حجر أساس مشروع الموقف الإقليمي للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة.

وسيقام المشروع على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة قدرها 287 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، المهندس طارق عرفة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، والمهندس حلمي زيدان المدير التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، والمهندس محمود حلمي العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، والمهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأكد المحافظ أن مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بالمحافظة يأتي انطلاقا من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال بين المحافظات، لافتاً إلى ان المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلاً عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

من جانبه، استعرض المهندس محمود أحمد حلمي العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة، ويضم مبنى إداري بمساحة 1180 م2 يتكون من "دور أرضي، دور أول، سور حول الموقع العام للموقف بطول 595 مترا، غرفتين (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80 م2، 5 مواقف للحافلات، موقفين ميكروباص، موقفين انتظار سيارات، موقف محلي، مبنى للورشة بمساحة 60 م2، مكتب أمن، ووحدة للإطفاء، وأخرى للإسعاف".

جدير بالذكر، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يعتمد على تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق والنقل، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.