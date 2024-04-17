بسمة عطا تطرح أغنية عادي عادي

طرحت المطربة بسمة عطا، اليوم الأربعاء، أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "عادي عادي"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، ومن إخراج هبة غندور.

يذكر أن بسمة عطا، كانت قد طرحت أغنيتها التي تحمل عنوان "متستبسطنيش"، وكانت بسمة عطا تراهن على أغنية متستبسطنيش، قائلة إن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

وتعد أغنية متستبسطنيش هي أولى أغاني بسمة عطا، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.