الخارجية الصينية: وفدا فتح وحماس عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق المصالحة من خلال الحوار

قالت وزارة الخارجية الصينية، صباح الثلاثاء، إن ممثلين عن حركة حماس وحركة التحرير الفلسطينية «فتح»، عقدوا محادثات في العاصمة بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن ممثلين عن فتح وحماس قدموا مؤخرا إلى بكين؛ لإجراء حوار متعمق وصريح حول تعزيز المصالحة الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، عبر الجانبان عن الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار، واتفقا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت.

والجمعة الماضية، قالت حركتا المقاومة الإسلامية «حماس» والتحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، ودبلوماسي مقيم في بكين، إن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية.

ونقلت «رويترز» عن مسئولين في حركتي حماس وفتح قولهما إن وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق، في حين يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الجمعة، إن بلاده تدعم تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور.

وأدلى وانج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اعتيادي ردا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين حركتي حماس وفتح في بكين، والدور الذي لعبته الصين في تسهيل الاجتماع.

وكانت موسكو قد احتضنت اجتماعا مماثلا نهاية فبراير الماضي، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما أعلن وقتها، إلا أنه لم يحقق تقدما كبيرا.