إيران: نقترب من اتفاق مع عُمان بشأن المضيق

قالت إيران اليوم الأربعاء إنها في "المرحلة النهائية" لصياغة اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا قد يتم الإعلان عنه هذا الأسبوع. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة فتح الممر المائي الحيوي وتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي والمساعدة في إنهاء الحرب.

لكن من المرجح أن يكون الاتفاق مشروطا برفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية. وكانت إدارة ترامب قد استبعدت في السابق أي اتفاق يمكن أن يعزز قبضة إيران على المضيق، وهو ما قد يشكل خسارة كبيرة للولايات المتحدة وخروجا عن الأعراف العالمية.

وقد أصرت إيران على الحصول على قدر من السيطرة على المضيق، قائلة إنه لن يعود ليصبح ممرا مائيا دوليا مفتوحا، كما كان قبل الحرب.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، الحرب ضد إيران في 28 فبراير ، سعيا لتحقيق أهداف مختلفة بما في ذلك الإطاحة بحكومة طهران وإنهاء برنامجها النووي. ولم يتم تحقيق تلك الأهداف، وتحول الصراع إلى قتال على المضيق، حيث أدى تأكيد إيران لسيطرتها وهجماتها على السفن إلى توقف حركة المرور بالمضيق تقريبا.

وأدى إغلاق المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي في العالم، إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، مما أدى إلى التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي. ويتعرض ترامب أيضا لضغوط متزايدة لإنهاء الحرب التي لا تحظى بشعبية قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاتفاق مع عمان في "المرحلة النهائية" من الصياغة، وإنه سيتم إصدار بيان مشترك "إذا لم تعرقل أطراف معينة هذه العملية"، في إشارة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولان إقليميان لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء إن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين أنهوا مسودة الاتفاق لإعادة فتح المضيق وينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبي خامنئي. ويعتقد أن خامنئي أصيب في الضربات التي بدأت بها الحرب ولم يشاهده أحد في الأماكن العامة منذ ذلك الحين.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال في وقت سابق إنه قد يتم التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز في أقرب وقت اليوم الأربعاء أو غدا الخميس، مع اقتراب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي.

وسأل الصحفيون الذين كانوا يرافقون ترامب خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا بشأن تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

وأوضح ترامب: "يمكن أن يحدث ذلك، غدا أو بعد غد". وكان ترامب يدلي بهذه التصريحات مساء أمس الثلاثاء بتوقيت كاليفورنيا، الذي كان قد أصبح بالفعل صباح اليوم الأربعاء في الشرق الأوسط. وأضاف: "لقد تحقق قدر كبير من التقدم".

وتراجعت أسعار النفط وسط آمال بإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لناقلات النفط بالخروج بحرية من الخليج مجددا ونقل النفط إلى أنحاء العالم.