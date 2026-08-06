 أمريكا: دعوى صيادي الكركند تثير تساؤلات حول التعديل الأول للدستور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: دعوى صيادي الكركند تثير تساؤلات حول التعديل الأول للدستور


نشر في: الخميس 6 أغسطس 2026 - 4:17 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2026 - 4:17 ص

 قالت محكمة استئناف فيدرالية إنها قد لا تسمح بالمضي قدما في دعوى قضائية رفعتها شركات قطاع صيد الأسماك ومجموعات تجارية ضد حوض مائي في كاليفورنيا، وذلك بسبب التأثير المحتمل للقضية على حرية التعبير. 

ورفع المدعون ومقرهم نيو إنجلاند دعوى قضائية ضد أكواريوم مونتيري باي بتهمة التشهير، بعد أن أدرج برنامج الحفاظ على البيئة التابع للحوض المائي "سيفود واتش"، الكركند الأمريكي والكندي ضمن "القائمة الحمراء" التي تحث المستهلكين على تجنب تناوله في عام 2022.

وتنظر محكمة الاستئناف الفيدرالية الأولى في بوستون فيما إذا كان بالإمكان المضي قدما في هذه الدعوى القضائية.

وقال أحد قضاة محكمة الاستئناف، القاضي سيث أفرام، خلال المرافعات الشفوية في 26 يوليو ، إن القضية لا تبدو له بمثابة دعوى تشهير، وإنه يجدها مثيرة للقلق "من منظور التعديل الأول" للدستور.

وقال أفريم "كلما وسعنا نطاق الأشخاص الذين يندرجون تحت هذا التصنيف، كلما بدا الأمر وكأن بإمكان الجميع رفع دعاوى قضائية".

وكانت "سيفود واتش" قد وضعت الكركند على قائمتها للمأكولات البحرية التي يجب تجنبها بسبب التهديد الذي تشكله معدات الصيد المحتملة على الحيتان النادرة، مثل حوت شمال الأطلسي الصائب، بسبب خطر الوقوع في شباك الصيد.


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