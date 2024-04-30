وفاة 30 أوكرانيا حاولوا مغادرة البلاد لتجنب القتال

أعلن متحدث باسم إدارة الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو، أن نحو 30 رجلاً أوكرانياً لقوا حتفهم خلال محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني، بهدف تجنب القتال في الحرب التي بدأت مع روسيا في فبراير 2022.

وقال ديمتشينكو لوكالة «يوكرينفورم»، في وقت متأخر من مساء الاثنين: «فقد البعض حياتهم خلال محاولتهم عبور نهر بين المرتفعات أو اجتياز الجبال».

وعدا بعض الاستثناءات، لا تسمح الأحكام العسكرية في أوكرانيا للمواطنين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بمغادرة البلاد؛ لأنه ربما يجري تعبئتهم للقتال.

وقالت خدمة حرس الحدود الحكومية، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن 24 رجلاً لقوا حتفهم أثناء محاولات عبور نهر تيسا على حدود أوكرانيا مع رومانيا.

وأمس الأول الأحد، أقرّ قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي بتراجع قواته شرقا، وتوقع هجوما روسيّا في مقاطعة خاركيف شمال شرقي البلاد، بينما دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين إلى التعجيل بتزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الروسية.

وقال سيرسكي - في منشور بموقع فيسبوك مساء أمس الأحد - إن القوات الروسية تهاجم على طول خط المواجهة في مقاطعتي دونيتسك (شرق) وخاركيف (شمال شرق) وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق، مؤكدا أن الوضع يتفاقم مع استمرار التقدم الروسي.

وأضاف أن الوضع الأكثر تعقيدا لقواته هو حول بلدتي مارينكا وأفدييفكا اللتين تسيطر عليهما القوات الروسية في دونيتسك، مشيرا إلى انسحاب القوات الأوكرانية من 3 بلدات في المنطقة.

وكانت روسيا أعلنت أن قواتها سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا شمال غرب بلدة أفدييفكا، التي تقع على الطريق الدولي إتش 20 (H 20) المؤدي شمالا إلى مدن رئيسية شمالي دونيتسك، وهو طريق يتصل أيضا بمدن إزيوم جنوب شرق مقاطعة خاركيف، وكوبيانسك في أقصى شرقها.

وبحسب محللين عسكريين، تقدمت القوات الروسية أكثر من 15 كيلومترا منذ استيلائها على أفدييفكا في فبراير الماضي، الأمر الذي مهّد لها التقدم أكثر باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك أقصى شمالي دونيتسك.

وقال قائد الجيش الأوكراني إن بلدة تشاسيف يار وقرية إيفانيفسكي القريبة منها هما المنطقتان الأكثر سخونة في الجبهة حول مدينة كراماتورسك.