حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلي في ثكنة برانيت وجنودا إسرائيليين جنوب الثكنة

أعلن " حزب الله" في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الأربعاء مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلي في ثكنة "برانيت" وجنوداً إسرائيليين جنوب الثكنة. واستهدفت الغارات والمدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال" حزب الله" في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السابعة ونصف من صباح اليوم الأربعاء، 17-04-2024 مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي بيان ثان أعلن " حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السابعة و50 دقيقة، ‌‎من صباح اليوم الأربعاء انتشارًا ‏مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية."‏

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات بالصواريخ استهدفت بلدة "علما الشعب" والحي الجنوبي لبلدة "الخيام" في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي المذكور"، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله". وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على أطراف بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

ونعت حركة "أمل" (أفواج المقاومة اللبنانيّة) مساء أمس الثلاثاء أحد عناصرها هو "المجاهد حسين قاسم كرشت"، من بلدة "حناويه" في جنوب لبنان، الذي قضى بسبب غارة إسرائيلية على بلدة "عين بعال" في جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء أنه استهدف آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع "المطلة " الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏