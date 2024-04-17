يونايتد إيرلانيز تسجل خسارة أقل من التوقعات في الربع الأخير

سجلت شركة يونايتد إيرلاينز خسارة أقل مما توقعه محللون في الربع الأخير على الرغم من توقف طائرات بوينج 737-9 ماكس عن العمل لمدة أسابيع.

وكلف التوقف المؤقت للعشرات من طائرات بوينج في يناير شركة الطيران الأمريكية نحو 200 مليون دولار. وبدون هذا العبء ، كانت يونايتد ستغلق ذلك الربع بربح، حسبما قالت شركة الطيران بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الثلاثاء.

وارتفع سعر السهم بنحو 5% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء.

وكانت النتيجة النهائية خسارة قدرها 124 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 194 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي. وبلغت الخسارة المعدلة للسهم 15ر0 دولار، في حين توقع محللون متوسط 57 ر0 دولار.

ونمت المبيعات بنسبة 7ر9% إلى 54ر12 مليار دولار، وهو أعلى قليلا من توقعات السوق.