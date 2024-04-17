مدافعون عن قطاع النقل بألمانيا يدعون إلى تسريع كهربة شبكة السكك الحديدية

حققت ألمانيا، قدرا ضئيلا من التقدم فيما يخص أهداف كهربة معظم شبكة السكك الحديدية في البلاد من خلال إضافة خطوط كهرباء علوية، بحسب ما قالته مجموعتان مدافعتان عن قطاع النقل.

وأفاد "تحالف برو ريل" و"رابطة شركات النقل الألمانية" (في دي في)، اليوم الأربعاء، بأن الامر يستلزم إنشاء نحو 600 كيلومتر من خطوط الكهرباء العلوية كل عام، من أجل تحقيق هدف الحكومة الألمانية المتمثل في كهربة 3 أرباع شبكة السكك الحديدية في البلاد بحلول عام 2030.

ولكن على مدار الأعوام الـ13 الماضية، كان يتم سنويا إضافة نحو 80 كيلومترا فقط في المتوسط، ما يعني أن أعمال الإنشاء ستحتاج في الوقت الحالي إلى التحرك بشكل أسرع بنحو 8 مرات من أجل الوصول للهدف.

وبحسب البيانات التي قدمتها المجموعتان المدافعتان عن قطاع النقل، فقد تم في العام الماضي تجهيز نحو 62% من شبكة السكك الحديدية الألمانية بخطوط علوية، وهو تقريبا نفس مستوى العام السابق.