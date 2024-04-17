 زيلينسكي: مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم روسي على مدينة تشيرنيهيف - بوابة الشروق
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زيلينسكي: مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم روسي على مدينة تشيرنيهيف

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:45 م

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحصول على مزيد من الدعم الدفاعي الجوي من الشركاء الغربيين، عقب أن أودى هجوم صاروخي روسي بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص اليوم الأربعاء.

وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام: "هذا لم يكن ليحدث إذا كانت أوكرانيا قد تلقت وسائل الدفاع الجوي الكافي، وإذا كان العالم عازما بصورة كافية للتغلب على الإرهاب الروسي".

ومازال البحث عن الضحايا بين الركام مستمرا.

وأشار زيلينسكي، إلى العثور على عشر جثث حتى الآن.

وأضاف أن نحو 20 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.

وكان عمدة المدينة  أولكسندر لوماكو،  قد تحدث في السابق عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين

وأضاف زيلينسكي، أن الأوكرانيين لا يفتقرون للإرادة في معركتهم.

وقال: "نحن في حاجة لإرادة كافية من شركائنا ودعم كاف يعكس هذه الإرادة".

وقال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف تشاوس، في مقطع فيديو نُشر على منصة "تليجرام"، إن ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من وسط المدينة، وإن أضرارا لحقت بالبنية التحتية المدنية.

وتقع تشيرنيهيف على بعد نحو 150 كيلومترا شمال كييف، وليس بعيدا عن الحدود مع روسيا.

وكانت تشيرنيهيف تعرضت للهجوم عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، دون أن يتم السيطرة عليها.

وتعرضت خلال العامين الماضيين لقصف مدفعي روسي متكرر وهجمات جوية.

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