وزير خارجية الصين يزور إندونيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية

من المقرر أن يزور وزير خارجية الصين وانج يي، إندونيسيا وكمبوديا وبابوا غينيا الجديدة، في الفترة من 18 حتى 23 أبريل؛ للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بكين والدول الثلاث إلى مستوى جديد، طبقا لما ذكره متحدث صيني.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري في بكين أمس الثلاثاء، إلى أن الصين عملت مع إندونيسيا وكمبوديا لبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإندونيسيا والصين وكمبوديا، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث لصحفيين محليين وأجانب، في المؤتمر الصحفي الدوري، إن الصين عملت أيضا مع بابوا غينيا الجديدة للمضي قدما في شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق.

وكجزء من جدول أعمال الزيارة، سيرأس وزير خارجية الصين، الاجتماع الرابع لـ"آلية التعاون في الحوار رفيع المستوى بين الصين وإندونيسيا" و"الاجتماع السابع للجنة التنسيق الحكومية بين الصين وكمبوديا".

وأضاف: "تقع الصين وإندونيسيا وكمبوديا وبابوا غينيا الجديدة جميعا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن جميعا دول نامية".