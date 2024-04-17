وزيرا المالية الكوري الجنوبي والياباني يعربان عن مخاوفهما بشأن الضعف الحاد لعملتي بلادهما

ذكرت وزارة المالية الكورية اليوم، أن وزيري المالية الكوري الجنوبي والياباني أعربا عن مخاوف جدية، بشأن الضعف الحاد للعملتين الكورية واليابانية مقابل الدولار الأمريكي، وقالا إنه يمكنهما اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من تقلبات السوق وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ-موك، مع نظيره الياباني شونيتشي سوزوكي في واشنطن، الليلة الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن التقلبات في سوق الصرف الأجنبي نمت مؤخرا، بعد أن شنت إيران هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ردا على هجوم إسرائيلي مشتبه به على السفارة الإيرانية في سوريا.

كما تزايدت المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المجتمع الدولي دعا إسرائيل إلى ضبط النفس.

وكان قد انخفض سعر الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي أمس الى 1,400 وون للمرة الأولى منذ عام 2022، قبل أن ينتهي عند مستوى منخفض جديد لعام 2024 عند 1394.50 وون.