النصر يرفض تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي بالدوري السعودي

أرسل نادي النصر خطاباً إلى رابطة دوري المحترفين السعودية، يطلب فيه عدم تأجيل مباراة غريمه المحلي الهلال، ضد الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ28 من دوري روشن.

ورغم أن النصر ليس طرفاً في المواجهة لكنه طلب عدم تأجيل المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المُقبل وذلك أسوة بما حدث معه – أي النصر – في مباراته ضد الاتفاق والتي أقيمت بعد يومين فقط من ديربي الرياض أمام الهلال في نهائي البطولة العربية.

وشدد النصر على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وذلك بإقامة مباراة الهلال والأهلي في موعدها، علما بأن الهلال يخوض مساء اليوم الأربعاء مواجهة آسيوية ضد العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تأجلت من موعدها السابق "أمس الثلاثاء" بسبب الأحوال الجوية في الإمارات.