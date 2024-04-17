مؤشرات الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملاتها على استقرار

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها،اليوم، على استقرار.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ، بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وبدوره انخفض سهم إيه.إس.إم.إل 4.8 بالمئة ليقود قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.8 بالمئة، عقب إعلان الشركة الهولندية عن حجوزات جديدة بأقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول من هذا العام.

في المقابل، ارتفع سهم إل.في.إم.إتش اثنين بالمئة وساعد في الحد من خسائر المؤشر القياسي، بعدما ارتفعت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم ثلاثة بالمئة مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع وخاصة في الصين.

وقفز سهم أديداس 5.4 بالمئة مع رفع شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية بأفضل من المتوقع للربع الأول.