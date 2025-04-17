تقرير عبري يستعرض تفاصيل خطة إسرائيلية مزعومة لاستئناف المساعدات إلى غزة

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نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن هناك فرصة إيجابية للتوصل إلى صفقة تبادل.

وأوضحت المصادر أنه بناء على تلك الفرصة فإن ما يسمى منسق حكومة الاحتلال يروج لخطة لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليس من خلال حماس، ولكن من خلال تشغيل شركات أمريكية مثل "نموذج محور نتساريم"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار "واللا" إلى أن المؤسسة العسكرية ستعمل على إنشاء مراكز لوجستية ومراكز توزيع أغذية للفلسطينيين في قطاع غزة، وستديرها شركات مدنية.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن حماس تمتلك مخازن أغذية تكفيها لعدة أشهر، لكن عواقب وقف المساعدات الإنسانية تشمل أيضاً ارتفاعاً حاداً في الأسعار، على حد زعم الاحتلال.

وتستعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل لاحتمال تحقيق تقدم في المفاوضات، ولذلك تناقش إعادة المساعدات الإنسانية - ولكن ليس لحماس، وفقا لـ"واللا".