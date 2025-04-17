ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة يشاركن في حملة نظافة علي شواطئ الغردقة

شاركت 60 فتاة من المشاركات في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، من مختلف القارات، في حملة نظافة لشاطئ البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر، بمنطقة كورنيش الغردقة بحضور سائحين أجانب ووسائل إعلام أحنبية بهدف توعية الزائرين بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

تهدف حملة النظافة إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية أملًا في بقاء شواطئ المحافظة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضمانًا للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها.

جدير بالذكر أن المشاركات شاركن بحملة نظافة للشاطئ من المخلفات ضمن فقرات المسابقة، حيث تشمل المسابقة العديد من الفعاليات الخاصة بها مثل مسابقة الفستان الأفضل المصنوع من مواد مُعاد تدويرها، إذ تعرض كل متسابقة فستانها لاختيار الأفضل.

وتستضيف الغردقة المسابقة الدولية الشهيرة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة - Miss Eco"، لاختيار أفضل عارضة أزياء في العالم.

ويشارك في المسابقة 60 متسابقة يمثلن دولًا عدة، من بينها: أمريكا، إنجلترا، روسيا، الصين، باراغواي، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، هولندا، الهند، اليابان، تايلاند، المكسيك، نيبال، الفلبين، نيجيريا، أوغندا، الجزائر، بالإضافة إلى ملكة جمال مصر.