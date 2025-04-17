جولات ميدانية مكثفة لمحافظ الغربية لمتابعة استعدادات عيد القيامة وشم النسيم

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة موسعة بشوارع وميادين طنطا، تفقد خلالها محيط الكنائس وعددًا من الشوارع الرئيسية لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأمين الاحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

جاء ذلك بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والسيد المحلاوي رئيس حي ثان طنطا.

وأكد الجندي، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، خاصة في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، حيث تم الانتهاء من رفع جميع الإشغالات وتنظيم حملات مكثفة للنظافة، شملت غسيل الأرصفة وتجميل الشوارع، إلى جانب أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية أية وصلات كهربائية مكشوفة حفاظًا على سلامة الأرواح.

وأشار إلى أن الشوارع والميادين تزينت بلافتات التهنئة المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، تعبيرًا عن روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري في جميع المناسبات الدينية.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، مع التشديد على تكثيف التواجد الأمني والخدمي في الشوارع، وتوفير فرق التدخل السريع لمتابعة أي طارئ، بالإضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف أمام الكنائس تحسبًا لأي حالة طبية طارئة، وذلك في إطار الحرص على راحة المواطنين وسلامتهم.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع القيادات التنفيذية في حالة استعداد قصوى على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة كل سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال الأعياد، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء الاحتفالات في أجواء يسودها النظام والانضباط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.