 أمير قطر خلال مؤتمر صحفي مع بوتين في موسكو: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق بشأن غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير قطر خلال مؤتمر صحفي مع بوتين في موسكو: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق بشأن غزة

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 1:36 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 1:37 م

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أشهر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمير تميم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وأضاف أمير قطر: "توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل عدة أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به".
وأردف: "سنسعى لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".
وأكد على موقف قطر "الثابت بأنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".
وأشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة "دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها".

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