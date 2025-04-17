ملك بريطانيا في رسالة عيد الفصح: الحب فضيلة في جميع الأديان

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قال ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث إن الحب فضيلة مهمة في جميع الأديان وأن العالم "مازال يحتاجها" في رسالة شخصية بمناسبة عيد الفصح.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، يأتي ذلك فيما من المقرر أن يحضر هو والملكة كاميلا قداس رويال موندي في كاتدرائية دورهام اليوم الخميس.

وهذه المراسم جزء أساسي من التقويم الملكي، ومن المعتاد أن يقدم الملك ورئيس كنيسة إنجلترا، عملات معدنية سُكت خصيصا للأشخاص المعترف بهم لدورهم في خدمة المجتمع.

ويحي القداس ذكرى العشاء الأخير عندما قام المسيح بغسل أقدام تلاميذه وهو عمل ينم عن التواضع في اليوم الذي يسبق الجمعة العظيمة.

ولم يحضر تشارلز الذي أعلن عن إصابته بالسرطان في فبراير الماضي قداس العام الماضي في كاتدرائية ووستر.

وقال الملك في رسالة عيد الفصح 2025، إن تصرفات المسيح كانت "رمزا لحبه الذي لم يعرف قيودا أو حدودا وهو نقطة مركزية بالمعتقد المسيحي".