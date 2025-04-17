متى توقع أمريكا وأوكرانيا اتفاقية المعادن؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان مذكرة تفاهم، الخميس، بشأن اتفاق المعادن الذي يتفاوض عليه البلدان حالياً.

ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتجاه إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من أرباح الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا فيما يعتبره مقابلاً لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن مسئولين أمريكيين وأوكرانيين عقدوا اجتماعات حول مقترح أمريكي للوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن، مضيفاً أن احتمال تحقيق انفراجة ضئيل، نظراً للأجواء "العدائية" في الاجتماع.

وذكر المصدر لـ"رويترز" أن التوتر في المحادثات التي عقدت في واشنطن نابع من أحدث مسودة مقترحة قدمتها إدارة ترمب، والتي جاءت أكثر توسعاً من النسخة الأصلية.

وتمنح أحدث مسودة الولايات المتحدة مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا، وتُلزم كييف بوضع كل الدخل الناتج عن استغلال الشركات الأوكرانية الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك.

مع ذلك لا يوفر الاتفاق المقترح ضمانات أمنية أمرسكية لكييف، وهي أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد القوات الروسية التي تحتل نحو 20% من أراضي أوكرانيا.