محافظ الإسكندرية يتفقد أسعار السلع أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي

أجرى أحمد خالد محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي العجمي، للوقوف على أسعار السلع وجودة المعروضات، وعدم استغلال المواطنين بالمنافذ والمحلات التجارية أسفل كوبري الكيلو 21.

وأصدر المحافظ تعليمات مباشرة بغلق إحدي المنافذ المخالفة بعد قيامه بالتعدي على الطريق العام والاستحواذ على مساحة خارجية من الرصيف لضمها إلى المحل الخاص به بعد تقفيلها بسور خارجي بالمخالفة للقانون .

كما تفقد خالد عددا من المحلات والمنافذ الكائنة أسفل الكوبري للتأكد من قيام أصحاب تلك المحلات التجاريه بالاعلان عن أسعار السلع وعدم استغلال المواطنين، وقام بضبط عدد من المحال المخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار وقيامهم بالبيع بأسعار أزيد من الأسعار المحددة.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بحى العجمي بعدم ضبط السلع والتحفظ عليها واستبدال ذلك بالبيع للجمهور بأسعار مناسبة دعمًا للأسر البسيطة وتخفيفًا للأعباء المعيشية، بدلاً من اتخاذ الإجراءات التحفظية المعتادة.