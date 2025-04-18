أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجان مشتركة بين مصر وكل من قطر والكويت؛ بهدف وضع التفاصيل التنفيذية للحزم الاستثمارية التي تعتزم الدولتان ضخها في الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة المصرية القطرية تعمل على تفاصيل حزمة استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار، وذلك بناء على ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى قطر.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية الكويتية بدأت عملها بالفعل، وتدرس حاليا طلبات محددة في مجالات استثمارية معينة يجري العمل عليها.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل كل حزمة استثمارية بمجرد الانتهاء من كل الإجراءات والاتفاق عليها، متابعا: «هناك حرص من الجانبين المصري والقطري على إنهاء جميع الإجراءات بأقرب وقت ممكن، وذلك بتوجيهات من قيادتي البلدين بتسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة وخطوات التفاوض.. نأمل خلال الفترة المقبلة سنعلن عن أخبار جيدة».

وأوضح رئيس الوزراء، أن الكويت طلبت دراسة حزمة من فرص الاستثمار تم عرضها عليها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزيري المالية والاستثمار بدأت مناقشاتها بالفعل.

وأكد أن الملف الاقتصادي احتل أولوية قصوى خلال الزيارات الرئاسية الأخيرة لكلا البلدين، مضيفا: «لمسنا اهتماما كويتيا بتعزيز استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة».