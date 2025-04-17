محافظ قنا يوجه بتحرير محاضر فورية للمحال المعتدية على الأرصفة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة سيرًا على الأقدام، بدأت من ميدان الساعة مرورًا بشارع 23 يوليو، أحد الشوارع الحيوية بمدينة قنا، وصولًا إلى ميدان الدولفين.

وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من الملفات الحيوية، شملت متابعة حالة النظافة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، والوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالتراخيص الممنوحة لها، فضلًا عن متابعة التعديات على الأرصفة الناتجة عن الإشغالات غير المرخصة، حيث وجّه بتحرير محاضر فورية للمحال المخالفة، لا سيّما تلك التي تستحوذ على الأرصفة بشكل كامل، مما يعيق حركة المواطنين ويشوّه المظهر العام.

وأكد المحافظ أن بعض الإشغالات البسيطة، التي لا تتجاوز 30 إلى 40 سنتيمترًا، يمكن تقنينها وفقًا للضوابط وسداد الرسوم المقررة، مشدّدًا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لأي استيلاء كامل على الأرصفة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لحق المواطن في استخدام الطريق العام.

كما وجّه محافظ قنا بضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة والمركبات العامة بالقواعد المرورية، وعدم تعطيل حركة السير، مطالبًا الجهات المختصة بتكثيف المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي لفتة إنسانية خلال جولته، قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أحمد جمال نصاري الإعدادية للبنين بشارع المدارس، حيث شاهد عددًا من الطلاب أثناء ممارستهم لرياضة كرة القدم، فحرص على تشجيعهم على الاستمرار في النشاط الرياضي، مثنيًا على دور معلمي التربية الرياضية في تفعيل الأنشطة خلال الفترة المسائية.

واختتم الدكتور خالد عبد الحليم جولته بدعوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بالقوانين والتراخيص المقررة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.