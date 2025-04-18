مانشستر يونايتد يتأهل بريمونتادا مثيرة أمام ليون لنصف نهائي الدوري الأوروبي

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، وأكملها ليون بـ 10 لاعبين من الدقيقة 89 وحتى 120.

وسجل مانشستر يونايتد هدفين في الدقيقتين 10 و45 عن طريق مانويل أوجارت وديوجو دالوت، ليتقدم بهما في الشوط الأول، قبل أن يعادل ليون النتيجة بهدفين في الدقيقتين 71 و77 عن طريق كورنتيتن توليسو ونيكولاس تاجليافيكو.

وبعد الوصول للأشواط الإضافية، سجل أولمبيك ليون الهدف الثالث عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 105، فيما أحرز ألكسندر لاكازيت الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 109.

وفي الدقيقة 115، قلّص برونو فيرنانديز النتيجة بهدف من ركلة جزاء، فيما سجل كوبي ماينو هدف التعادل في الدقيقة 120، بينما سجل هاري ماجواير هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وبتلك النتيجة، يتأهل مانشستر يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي، مستفيدًا من تعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب أمام أولمبيك ليون.