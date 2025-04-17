إيران تؤكد انعقاد جولة المحادثات النووية المقبلة مع أمريكا في روما بوساطة عمانية

أكدت إيران الأربعاء أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل ستعقد في روما بعد أن ساد تضارب في وقت سابق بشأن مكان عقد المفاوضات.

وجاء إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني في الوقت الذي وافق فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رسميا على استقالة أحد نوابه الذي كان يشغل منصب المفاوض الرئيسي لطهران في اتفاقها النووي مع القوى العالمية عام 2015.

كما وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي الأربعاء إلى إيران. وقد تشمل محادثاته مفاوضات حول مدى إمكانية وصول مفتشي الوكالة بموجب أي اتفاق مقترح.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن سلطنة عمان ستتولى مجددا دور الوسيط في المحادثات المقررة يوم السبت في العاصمة الإيطالية روما. وكان وزير الخارجية العماني قام بدور الوسيط بين الجانبين خلال المحادثات التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وكان مسؤولون أعلنوا في البداية يوم الإثنين أن روما ستستضيف المحادثات، إلا أن إيران أصرت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على أن المفاوضات ستُستأنف في عمان. وحتى الآن، لم يعلن المسؤولون الأمريكيون بشكل رسمي عن مكان عقد المحادثات، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا يوم الثلاثاء بسلطان عمان هيثم بن طارق أثناء زيارته إلى هولندا.