إزالة مخالفة بالدور السابع علوي في عمارة بشارع الصاغة بدمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على التعامل بحسم مع كل صور التعدي ومخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم الخميس، أن عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، قام برفقة أحمد بركات نائب رئيس المدينة والمشرف على ملف الإزالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتعامل الفوري مع حالة تعدٍ مخالفة بناء بمدينة دمنهور.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفة بناء بالدور السابع علوي في عمارة الجوهرة بشارع الصاغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

من جانبه أكد رئيس مدينة دمنهور، أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دمنهور لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة بناء أو تعدٍ على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.