صحة المنيا: أكثر من 6 آلاف مستفيد في القوافل الطبية بـ 3 مراكز

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سعي الدولة لتوفير حياة كريمة وخدمات صحية متميزة، مشيرا إلى نجاح القوافل الطبية العلاجية في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 6 آلاف مستفيد في مراكز أبو قرقاص، ملوي، وبني مزار، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، مسجلة نجاحا وإقبالا ملحوظا.

وأثنى محافظ المنيا على متابعة واهتمام الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيلة المديرية، وإشراف الدكتور محمد سيد حافظ، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وبإشراف ميداني من مديري الإدارات الصحية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 6052 مواطنا في مختلف التخصصات.

وكشف البيان الذي نشرته المديرية، اليوم الجمعة، أن العيادات شهدت إقبالا كبيرا، وجاء توزيع الحالات الطبية: عيادات الباطنة 768 حالة، عيادات الأطفال 672 حالة، العظام 413 حالة، الرمد 266 حالة، النساء والتوليد 224 حالة، 260 أسنان، 200 جلدية، 196 أنف وأذن وحنجرة، 142 صدر وقلب، 59 جراحة، 35 مسالك.

ولم تقتصر القافلة على الكشف الطبي فقط، بل شملت نشاطا مكثفا في الجوانب التوعوية والوقائية، حيث استفاد 1091 مواطنا من المبادرات الرئاسية، وتم تقديم الخدمة وصرف الوسائل لـ 397 سيدة، وعقد 1059 جلسة مشورة وتثقيف صحي، وإجراء 287 تحليلا معمليا.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها مديرية الصحة بالمنيا لتعزيز منظومة الرعاية الأساسية، وتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة تليق بالمواطن المنياوي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".