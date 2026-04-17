اعتقال 12 مشتبها فيهم بعملية أمنية ضد شبكة جرائم إلكترونية في تركيا

- الاعتقال نُفذ في 9 ولايات بتنسيق من جهاز الاستخبارات

أوقفت السلطات التركية 12 مشتبها فيهم خلال عملية أمنية شملت 9 ولايات، بتنسيق من جهاز الاستخبارات، استهدفت شبكة جرائم إلكترونية.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية لـ "الأناضول"، الجمعة، تم إطلاق عملية مشتركة من جهاز الاستخبارات، ورئاسة الأمن السيبراني، والقيادة العامة للدرك، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية، ضد شبكة إجرامية إلكترونية.

ونفذت فرق فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة الدرك في أنقرة عمليات دهم فجر الجمعة في ولايات إسطنبول، وقونيا، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، ومانيسا، وماردين، وباطمان، وجناق قلعة، وهكاري.

عمليات الدهم التي نُفذت في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بأنقرة، أسفرت عن توقيف 12 مشتبها فيهم، بحسب تقديرات أولية.

وتبين أن الشبكة الإجرامية حاولت الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة عبر برمجيات خبيثة تستهدف بيانات الهوية والحسابات الخاصة ببعض العاملين في المؤسسات العامة، وأن هذه الأنشطة كانت تُدار ضمن هيكل تنظيمي منسق.

كما جرى تحديد أن البيانات التي يتم الحصول عليها كانت تُسوَّق لأغراض تجارية عبر بنية متعددة الطبقات، ويتم نقلها إلى أطراف ثالثة.

وفي إطار العملية، صودر عدد كبير من الخوادم وأنظمة تخزين البيانات والمواد الرقمية المرتبطة بجهات داخلية وخارجية.

وضمن التحقيق، قبضت السلطات في ماردين على المشتبه فيه الذي أنشأ البنية التحتية التقنية للتنظيم وأدارها.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ضد شبكات الجرائم الإلكترونية مستمرة، ومن المتوقع توسيع نطاق العمليات بناء على الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها.