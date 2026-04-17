قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن معدل النوم الطبيعي يتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات، مؤكدا أن الزيادة عن هذا المعدل غير صحيحة، كما أن النقصان عنه قد يسبب حالة من التوتر للإنسان هو في غنى عنها.

وأضاف خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر «صدى البلد» أن المنبهات كالقهوة والشاي وأمثالهما تُعد «في منتهى الخطورة»، موضحا أن خطورتها تكمن في كونها تقاوم الفسيولوجيا التي خلقها الله في جسم الإنسان.

وأوضح أن شعور المرء بالرغبة في النوم يعني وجود إرهاق وتغير كيميائيات المخ، مؤكدا أن محاولة مغالبة هذا الشعور بالقهوة والشاي تصرف خاطئ.

أشار إلى أن البعض يشرب القهوة وينام نتيجة تعود جسمه عليها، لكنه تأثير القهوة الحقيقي يظهر بوضوح عند الشخص الذي لم يسبق له شربها، موضحا أنها ستؤدي إلى زيادة ضربات قلبه وتجعله متوترًا جدًا.

ونصح الشباب بضرورة ممارسة الرياضة، والنوم لمدة 8 ساعات يوميا، والالتزام بتناول الأكل الصحي وصلاة الفجر، موضحا أن النوم المتصل يشكل «خطرا كبيرا جدًا».

وشدد على ضرورة كسر ساعات النوم بصلاة الفجر التي ستستغرق عشر دقائق، محذرا من السهر حتى الفجر الذي يعد ضد الطبيعة التي خلقها الله.

وأكد أن الرياضة تفرز مادة في الدم تضيع الاكتئاب، لافتا إلى أن «من النادر جدًا رؤية رياضي مكتئب، حتى لو كان فريقه مهزوما، لأن الرياضة تمنع الاكتئاب».

ونصح من تجاوزوا سن الأربعين والخمسين ولا يستطيعون ممارسة رياضة بسبب آلام الركب أو الضغط بضرورة «المشي»، موضحا أن المشي يصلح سكر الدم، وضغط الدم، والحالة النفسية، وعدد ضربات القلب، ويغني عن الأدوية.