قال أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه يرفض التطبيع حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه على أرضه كافة، وتعود القدس عاصمة لفلسطين.

وعن زيارته لإسرائيل، أضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أنه سافر إلى إسرائيل لسبب إنساني، وهو أن ابنته كانت تعمل دبوماسية في الخارجية المصرية هناك.

وأضاف: «ابنتي كانت تمثل مصر كأول عنصر نسائي يعمل في رام الله وسط الاحتلال والمظاهرات»، متابعًا: «سافرت إليها مع والدتها بعد عام ونصف».

وأوضح أن الزيارة تمت عن طريق الأجهزة الأمنية المصرية وتحت رعايتها منذ استلام التأشيرة وحتى انتهاء الزيارة، ذاكرًا أن ابنته وقتها كانت قد قضت أكثر من عامين في إسرائيل.