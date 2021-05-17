التربية الفلسطينية: 20 شهيدا من طلبة مدارس قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضرورة التدخل الدولي؛ لردع دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة، وعدوانها الغاشم بحق الأطفال وطلبة مدارس قطاع غزة، الذين يستشهدون كل يوم، ويجسدون شواهد دالة على وحشية الاحتلال وجبروته، واستهدافه للطلبة والمؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين، نعت الوزارة، في بيان، الشهداء الطلبة، من المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، والبالغ عددهم 20 شهيدا.

وطالبت الوزارة كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووزارات التربية في العالم إلى فضح هذه الانتهاكات والضغط على الاحتلال؛ لوقف هذه الجرائم التي تشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن قتل الطلبة الأبرياء بدم بارد، وقصف منازلهم، واستهداف ذويهم، يكشف عن نوايا الاحتلال وإمعانه في القتل، وارتفاع نسبة ذوي الإعاقة؛ نتيجة الاعتداءات الاحتلالية الهمجية، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لن تدخر جهداً في محاسبة الاحتلال على جرائم عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.

وتمنت الشفاء العاجل لجميع الجرحى، متقدمة بأحر التعازي لذويهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، كما استذكرت الشهداء الطلبة الذين ارتقوا مؤخراً بالضفة، في عقابا، وأودلا في نابلس، والخليل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نهاية شهر رمضان، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلًا و34 سيدة و15 من كبار السن، وما يزيد عن 1235 جريحًا.