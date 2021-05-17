قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا رقم 180 لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الجمهورية.

ويضم مجلس الأمناء فى عضويته من الأجانب: تارو آسو نائب رئيس وزراء اليابان، وجوهى ساساكى مدير متحف كيوتو الوطنى، والأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومدير متحف المتروبوليتان، وأمين عام منظمة السياحة العالمية.

كما يضم مجلس أمناء المتحف من المصريين: وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهى حواس، والدكتور فاروق حسنى، وهشام عكاشة، ودكتور فاروق العقدة، ومحمد لطفى منصور والإعلامى شريف عامر. وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.