محافظ شمال سيناء يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش: نوفر رعاية كاملة لهم

زار الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، بعد ظهر اليوم، الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والذين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى العريش العام.

وأكد المحافظ، استعدادات المحافظة للتعامل مع أزمة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلى، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بتوفير كل المساعدات والإمكانات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

وأعلن المحافظ عن قيام وزارة الصحة بتجهيز 3 مستشفيات (العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد)، لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى، وتزويدها بعدد 46 طبيبا من الأخصائيين في جراحات الطوارئ من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، و13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارىء، وذلك بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة، كما تم استكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأكسجين وأكياس الدم.

وأشار إلى قيام هيئة الإسعاف المصرية بتجهيز 50 سيارة (20 سيارة من شمال سيناء، و30 سيارة من المحافظات المجاورة)، إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية لتكون جاهزة في حالة الاحتياج إليها، مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها.

كما أعدت هيئة الإسعاف المصرية غرفة عمليات لتتولى متابعة دخول المصابين ونقلهم وتوزيعهم على المستشفيات داخل المحافظة، وإخلائهم من المحافظة إلى المستشفيات الأخرى خارج المحافظة (إذا لزم الأمر).

وقام الهلال الأحمر المصرى بتوفير أدوات النظافة الشخصية وتوزيعها على المصابين ومرافقيهم، إلى جانب فرق الدعم النفسى لدعم المصابين ومرافقيهم لإزالة آثار الصدمات النفسية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وتولت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تجهيز مركز الإغاثة لاستقبال المسعفين وتوفير مواد الإعاشة لهم.

ومن جانبها، قامت المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة تحت إشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الإسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة.

وهناك استنفار للجمعيات الأهلية وجميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين لتوفير المتطوعين بالدم لصالح الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كل المساعدات لهم، علاوة على توفير جميع المساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، وفى مقدمتها وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، وكل المتطوعين لدورهم فى توفير الاحتياجات والمساعدات اللازمة، كما شكر المتطوعين للتبرع بالدم من شباب المحافظة وطلاب جامعة العريش.

وأكد المحافظ تلقي الحالات الثلاث العلاج والرعاية اللازمة بمستشفى العريش العام، مشيرا إلى توافر جميع الكوادر الطبية من الجامعات والأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفى لعلاج ورعاية المصابين والجرحى، وأنه سيتم نقل الحالات الصعبة لاستكمال العلاج خارج المحافظة طبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات، مشيرا إلى قدرة المحافظة على التعامل بإيجابية مع أزمة غزة وتوفير العلاج والرعاية الصحية والإنسانية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين مثلما حدث فى عام 2008.